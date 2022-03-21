ABD Başkanı Joe Biden'in NATO ve G-7 liderler zirvelerine katılmak için Avrupa'da olacağı bu hafta, Avrupa Birliği üyeleri Rusya'ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı değerlendirmeye devam edecekler.

AB diplomatlarının verdikleri bilgiye göre, AB liderleri bu hafta Rusya'ya yönelik beşinci yaptırım dalgasını ele alacaklar. Bir çok Rus yetkilinin ve iş insanının daha yaptırım listesine eklenmeleri gündemde.

AB dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden bir yetkili yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'da durumun kötüleşmesi halinde Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırımın gündeme geleceğini vurguladı.

Diplomatlar, Rusya'nın Kiev'e yönelik ağır bombardıman gerçekleştirmesi ve Ukrayna'ya kimyasal silahla saldırması durumunda enerji ambargosunun gündeme geleceğini vurguluyorlar.