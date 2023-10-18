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AB üyeleri enerji piyasası reformu üzerinde anlaştılar

İspanya Enerji Bakanı, Fransa ve Almanya arasındaki görüş ayrılıklarının giderildiğini ve AB üyelerinin enerji piyasasında reform üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 09:00

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 09:00

İspanya Enerji Bakanı Teresa Ribera gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa ve Almanya arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesinde ve AB üyelerinin enerji piyasasında reform üzerinde anlaşmalarında en önemli faktörün neredeyse oybirliği olduğunu söyledi. Sadece Macaristan çekimser kaldı

Üzerinde anlaşılan yeni kurallar, tüketicileri değişken enerji piyasalarından korumak için daha uzun vadeli, sabit fiyatlı sözleşmelere geçmeyi amaçlıyor. Ayrıca yeni yenilenebilir enerji projeleri için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve böylece bloğun enerji güvenliğinin arttırılması da hedefleniyor.

Varılan anlaşma, enerji projelerini desteklemek için devlet yardımının nasıl kullanılabileceğini açıklayan yasanın bir bölümüne odaklandı. Görüşmeler, özellikle Almanya'nın planın rekabeti bozabileceği ve ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer filosuna sahip olan Fransa'yı kayırabileceği yönündeki endişeleri nedeniyle aylardır durmuştu.

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