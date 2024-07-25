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ABD doları Japon yeni karşısında değer kaybediyor

ABD dolarının Japon yeni karşısında değer kaybı sürüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 09:17

ABD Doları'nın Japon yeni karşısında değer kaybı devam ediyor. Dün, Japon yeni karşısında 17 Temmuz'dan bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşayarak 153,89 yene gerileyen ABD Doları, bu sabah da yüzde 1'i aşan değer kaybı ile 152,23 yen seviyesini gördü.

ABD Doları, hafta başından bu yana Japon yeni karşısında yüzde 3,32 değer kaybetti.

ABD Doları yaşanan gerilemeye rağmen yen karşısından yıl başına göre yüzde 8 yukarıda işlem görüyor

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