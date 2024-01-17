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ABD doları önde gelen para birimleri karşısında 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'ın açıklamalarının Mart ayında faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla Dolar Endeksi son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 08:59

ABD'nin önde gelen ticari ortaklarının para birimlerinden oluşan sepet karşısında doların değerini yansıtan DXY bu sabah yüzde 0,10 artarak 103,437 seviyesine yükseldi

Waller, ABD'nin Fed'in %2'lik enflasyon hedefine "çarpıcı bir mesafede" olmasına rağmen, merkez bankasının daha düşük enflasyonun sürdürüleceği netleşene kadar gösterge faiz oranında indirim için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

CME'nin FedWatch aracına göre, Mart ayında faiz indirimine ilişkin piyasa beklentileri bir önceki seanstaki %76,9'luk görüşe kıyasla %62,2'ye kadar geriledi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, piyasanın son fiyatlamasının Fed faiz eğrisini daha makul bir bölgeye getirdiğini belirtirken, "2024 yılı için hala 157 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmışken, bunun gevşemesi için yer var. Faiz indirimleri geliyor ancak bazılarının umduğu kadar çabuk değil" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Çarşamba günü yapacağı açıklamaların daha fazla yeniden fiyatlama getirebileceğini de sözlerine ekledi.

City Index ve FOREX.com piyasa analisti Matt Simpson da Asya para birimlerinin sabah seansında dolar karşısında konsolide olduklarını, ancak Fed'in faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla zayıflayabileceklerini söyledi.

Simpson, Fed fon vadeli işlemlerinin 2024 yılında dört Fed faiz indirimine işaret ettiğini, daha önce bu sayının beş olduğunu belirtti.

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