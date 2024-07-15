ABD dolarının değer kazanması petrol fiyatlarını yükseltti

Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu.

ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi şu sıralarda 103,980 seviyesinde bulunuyor.

Güçlü ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor.

Orta Doğu'da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirttiği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 18 kişi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.