CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 16:39

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 16:39

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 82,42 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,49 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,68 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,99 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek gelecek yıl için 79,48 dolar, WTI ham petrol için de 74,98 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol stoklarının OPEC+ üretim kesintileriyle bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 800 bin varil azalacağı, bu durumun ise petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, küresel stokların yılın geri kalanında nispeten dengeli bir seyirde olacak ve petrol talebinde beklenen yavaşlamaya rağmen üretim artmaya devam edecek. Böylece, gelecek yıl küresel petrol stoklarında da kademeli bir artış olacak.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ TAHMİNİ

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,71 milyon varil artarak günlük 102,42 milyon varile, gelecek yıl ise günlük 103,71 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Küresel petrol üretiminin ise bu yıl günlük 550 bin varil artarak 102,3 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 1,87 milyon varil artışla 107,17 milyon varil olması bekleniyor.

Bu yılın sonunda mevcut OPEC+ üretim kesintilerinin sona ermesiyle küresel arzın gelecek yıl 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Ancak Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin piyasaları dengelemek amacıyla üretim kesintilerinin bir kısmını sürdürmek istemesiyle bu artış sınırlanabilir.

OPEC dışı petrol üretimin ise günlük 1,2 milyon varil artması bekleniyor. Söz konusu artışta ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın başı çekeceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl aralık ayında rekor bir seviyeye ulaşan ABD'de, bu yıl için ham petrol üretimi aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, ülkenin üretiminin bu yıl günlük ortalama 13,10 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 13,49 milyon varil olması bekleniyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13,21 milyon varil, gelecek yıl için ise 13,44 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

İlginizi Çekebilir
EIA küresel petrol talebinin artmasını bekliyor EIA küresel petrol talebinin artmasını bekliyor 07 Şubat 2024 09:29
ABD’den FLAŞ İsrail kararı! Red yedi... ABD'den FLAŞ İsrail kararı! Red yedi... 07 Şubat 2024 09:27
API petrol stokları arttı API petrol stokları arttı 07 Şubat 2024 09:26
Yeni Zelanda’da işsizlik oranı yükseldi Yeni Zelanda'da işsizlik oranı yükseldi 07 Şubat 2024 09:24
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 07 Şubat 2024 09:48
ABD’de LMI endeksi yükseldi ABD'de LMI endeksi yükseldi 07 Şubat 2024 09:22
Çinli yetkililer ABD heyetine ticari endişelerini aktardılar Çinli yetkililer ABD heyetine ticari endişelerini aktardılar 07 Şubat 2024 09:17
ABD Temsilciler Meclisi İsrail için askeri yardım tasarısını reddetti ABD Temsilciler Meclisi İsrail için askeri yardım tasarısını reddetti 07 Şubat 2024 09:13
Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk Yellen: Stabilkoinler finansal sistemler için risk 07 Şubat 2024 09:04
Pimco BOJ’un faiz politikası değişikliği için tarih verdi Pimco BOJ'un faiz politikası değişikliği için tarih verdi 07 Şubat 2024 09:01
Fed üyesi: ABD ekonomisi yumuşak bir inişe yaklaşıyor Fed üyesi: ABD ekonomisi yumuşak bir inişe yaklaşıyor 07 Şubat 2024 08:56
Yellen bu yıl Çin’i ziyaret etmek istiyor Yellen bu yıl Çin'i ziyaret etmek istiyor 07 Şubat 2024 08:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,09
%0,6088
EURO
1.002,12
%0,2121
DOLAR
1.000,21
%0,0212
BORSA
999,39
%-0,061
ALTIN
1.055,24
%5,5236
EURO
1.060,99
%6,0988
DOLAR
1.046,81
%4,6814
BORSA
1.029,89
%2,9893
ALTIN
1.081,83
%8,1833
EURO
1.071,35
%7,1354
DOLAR
1.162,84
%16,2844
BORSA
1.090,97
%9,0972
ALTIN
1.671,73
%67,1725
EURO
1.641,54
%64,154
DOLAR
1.799,33
%79,933
BORSA
1.843,16
%84,3163
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler