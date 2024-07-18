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ABD stoklarında düşüş petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'de petrol stoklarının düşmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:08

Brent düne göre yüzde 0,41 artışla 85,43 dolardan işlem görürken, Batı Teksas petrolü de yüzde 0,62 artışla 83,36 dolar seviyesinde. ABD'de stoklar geçen hafta 4,87 milyon varil azalarak Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Stoklar yılın bu döneminde tipik olarak azalırken, beş yıllık mevsimsel ortalamanın altında seyrediyor.

Petrol, OPEC+ arz kesintilerinin yardımıyla yüksek kalmaya devam ediyor. Daha gevşek ABD para politikasına yönelik beklentiler de hem risk varlıklarına yönelik iştahı artırarak hem de ABD dolarını zayıflatarak ham petrole yardımcı oldu. Daha ucuz bir dolar, para birimi cinsinden fiyatlandırılan emtiaları çoğu alıcı için daha cazip hale getiriyor.

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