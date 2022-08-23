ABD`de doğalgaz fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yaşanan küresel enerji krizini derinleştirirken, ülkelerin talebi karşılamakta yetersiz olan sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarını temin etmek konusunda mücadeleye girmesine ve gaz fiyatlarının tüm dünyada yükselmesine neden oldu. Avrupa gaz arzının, yaşanan sıra dışı sıcak yazdan sonra kıtanın aralarında ABD'nin de olduğu ihracatçı ülkelerden gelecek kargolara daha da bağımlı hale gelmesiyle bir endişe kaynağı haline geldiği belirtiliyor.

KUZEY AKIM BORU HATTI 3 GÜNLÜĞÜNE KESİLECEK Rusya'dan Almanya'ya ana akışın sağlandığı kritik Kuzey Akım Boru Hattı'ndan gaz tedariki bakım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne kesileceği duyurulurken bu durum bakım sonrası tedarikin planlandığı şekilde devam etmeyebileceğine dair endişelere neden oldu.