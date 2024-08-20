ABD'de petrolde birleşme ve satın alma faaliyetleri arttı

ABD'de petrol ve gaz sektöründeki birleşme ve satınalma faaliyeti, geçen yıl %57 arttı. Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı.

Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.

Ernst & Young'ın raporuna göre, önde gelen enerji şirketleri 2022'de 31,4 milyar dolar olan birleşme ve satın almalar için 2023'te 49,2 milyar dolar harcadı. Artış, büyük ölçüde entegre petrol ve gaz şirketleri arasındaki mega anlaşmalardan kaynaklandı.