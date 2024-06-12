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ABD'de stokların azalması petrol fiyatlarına destek verdi

ABD'de petrol stoklarının azalması petrol fiyatlarına destek vererek kazançları genişletti.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:05

Petrol, IEA'nın piyasa görünümüne ilişkin bir raporu öncesinde endüstri verilerinin ABD ham petrol stoklarının azaldığına işaret etmesinin ardından kazançlarını genişletti.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) rakamlarına göre, ABD ham petrol stokları 7 Haziran'da sona eren haftada 2,428 milyon varil azaldı. Stokların bir milyon varilin biraz üzerinde düşmesi bekleniyordu.

Ağustos vadeli Brent varil başına 36 cent artışla 82,28 dolara çıkarken, Temmuz vadeli Batı Texas petrolü 45 cent artışla 78,35 dolardan işlem gördü.

"PETROL DENGESİ KISA VADEDE SIKI OLACAK"

ANZ analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Geçen hafta gönüllü kesintilerin bir kısmını bu yıl içinde aşamalı olarak kaldırmaya başlayacağını duyurmasına rağmen, tahminleri bunun piyasa tarafından kolayca kabul edilebileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptılar ve petrol talebinin muhtemelen Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomiler tarafından yönlendirileceğini vurguladılar.

ING Groep NV'nin emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Üçüncü çeyrekte büyük bir açık görüyoruz, bu da fiyatların daha da yükselmesi için hala yer olduğunu gösteriyor. Petrol dengesi kısa vadede sıkı olacak" dedi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı EIA haftalık stok verilerini bugün açıklayacak.

Yatırımcılar ayrıca bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunu ve FOMC toplantısından çıkacak kararı da dört gözle bekliyorlar.

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