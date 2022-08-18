Rusya'nın petrol üretimini yavaş yavaş artırmakta olduğuna ve 2025'e kadar üretimin artmaya devam edeceğine ilişkin dün yayınlanan raporun etkisiyle gerileyen fiyatlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki güçlü düşüşün ardından yönü yukarı çevirdiler.

NYMEX'de bu sabah Eylül vadeli Batı Teksas petrolü düne göre 6 cent artıyla 88,17 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat erken saatlerde 87,32 dolar seviyesini gördü.

ICE'de Ekim vadeli Brent petrolünde fiyat 93,05 dolar seviyesine kadar gerilemenin ardından düne göre 5 cent artışla 93,74 dolar seviyesinde.

Analistler, Batı Teksas petrolünde güçlü destek seviyesinin 85,73 dolar olduğunu, buranın kırılması halinde 83,50 dolar/varil seviyesinin test edileceğini vurguluyorlar. Yukarı hareketin devam edebilmesi için 89,34 ve 90,72 dolar dirençlerinin geçilmesi gerekiyor.

Brent petrolü için bugün direnç noktası 94,90 dolar, buranın aşılması halinde 97,75 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bugün için destek ise 91,90 dolar seviyesinde. Buranın kırılması halinde 90 dolar/varilin test edilmesi bekleniyor.