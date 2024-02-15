ABD'de talebin zayıflaması Brent petrolün fiyatını düşürdü

Dün 83,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 81,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,31 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından düşüşe geçti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen artışın İngiliz petrol şirketi bp'nin İndiana eyaletindeki bazı rafinerilerinin elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalmasından kaynaklandığını belirtiyor. Söz konusu rafinerilerin günlük 435 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu hesaplanıyor.

ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketlerini destekliyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 81,55 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,18 ile 81,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.