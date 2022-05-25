Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus petrolüne olan talebin azalması ve AB'nin Rus petrolüne ambargo konusunda er ya da geç bir uzlaşmaya varacağı beklentileri de arzın sıkılaşacağı endişelerini ön planda tutmaya devam ediyor.

ICE'de Brent petrolü 114,98 dolar/varil seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre 96 cent artışla 114,52 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,02 dolar artışla 110,79 dolar/varil sevişyesinde. Brent petrolü için bugün direnç 115,69 dolar zirvesi, destek ise 113,30 dolar seviyesinde.