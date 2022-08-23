ABD Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Ned Price, 2015 nükleer anlaşmasına canlandırılması için dolaylı müzakereleri geciktirdikleri yönündeki suçlamalarını reddetti.

"MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HIZLI ÇALIŞIYORUZ"

Price düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sunduğu nükleer anlaşma teklifi konusunda Tahran'ın değerlendirilmelerine uygun bir yanıt verilmesi için mümkün olduğu kadar hızlı çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında, İran'ın AB'ye verdiği yanıtta bazı taleplerinden vazgeçmesini cesaret verisi bulduklarını belirten Price, bununla birlikte hala çözülmesi gereken konular olduğunu da vurguladı.