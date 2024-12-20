ABD'den İran petrolüne ekstra yaptırımlar

ABD, Hamas ve Husiler gibi Tahran destekli milis gruplarını destekleyen geliri sağlayan İran petrolünün ticaretinde yer aldığını iddia ettiği daha fazla tanker ve şirkete yaptırım uyguladı.

Yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarınının harekete geçmesiyle dokuz gemi ve sekiz şirket yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım uygulanan gemiler arasında birkaç yıldır İran petrol ticaretinde yer alan MS Enola da bulunuyor.

ABD'nin kestiği cezalar İran ham petrolünün en büyük alıcısı olan Çin'e ihracatını sekteye uğratırken, Başkan seçilen Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak seçtiği isim de kısa süre önce Tahran'a "maksimum baskı" sözü verdi. Biden yönetimi de Rusya'nın petrol ticaretine yeni yaptırımlar getirmeyi düşünüyor.