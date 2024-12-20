CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'den İran petrolüne ekstra yaptırımlar

ABD'den İran petrolüne ekstra yaptırımlar

ABD, İran petrolünün ticaretinde yer aldığını iddia ettiği daha fazla tankere yaptırım uyguladı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 08:55

ABD, Hamas ve Husiler gibi Tahran destekli milis gruplarını destekleyen geliri sağlayan İran petrolünün ticaretinde yer aldığını iddia ettiği daha fazla tanker ve şirkete yaptırım uyguladı.

Yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıklarınının harekete geçmesiyle dokuz gemi ve sekiz şirket yaptırım listesine eklendi.

Yaptırım uygulanan gemiler arasında birkaç yıldır İran petrol ticaretinde yer alan MS Enola da bulunuyor.

ABD'nin kestiği cezalar İran ham petrolünün en büyük alıcısı olan Çin'e ihracatını sekteye uğratırken, Başkan seçilen Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak seçtiği isim de kısa süre önce Tahran'a "maksimum baskı" sözü verdi. Biden yönetimi de Rusya'nın petrol ticaretine yeni yaptırımlar getirmeyi düşünüyor.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 18 Aralık 2024 14:40
ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir 18 Aralık 2024 12:46
Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor 18 Aralık 2024 13:03
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 18 Aralık 2024 14:32
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 18 Aralık 2024 10:48
Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 18 Aralık 2024 10:10
Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü 19 Aralık 2024 09:15
BofA’dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi BofA'dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi 18 Aralık 2024 09:29
BOJ’un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü BOJ'un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü 18 Aralık 2024 09:25
ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor 18 Aralık 2024 09:17
Japonya’nın ihracatı toparlanıyor Japonya'nın ihracatı toparlanıyor 18 Aralık 2024 09:12
Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor 18 Aralık 2024 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler