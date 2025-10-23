ABD'den Rus petrol şirketlerine yaptırım!

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları sürerken, Washington yönetimi Moskova'ya karşı harekete geçti. ABD hükümeti, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulanacak yaptırım kararının "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle" alındığı belirtilerek, "Bu önlem, Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırmakta ve Kremlin'in savaş makinesi için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme yeteneğini azaltmaktadır" denildi. Yaptırım listesine eklenen kuruşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı ve ABD'li kişi ve kuruluşlarla ticari işlem yasağı uygulanacağı kaydedildi.

"ŞİMDİ SAVAŞI DURDURMA VE ATEŞKES ZAMANI"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu yaptırım kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı kurmak amacıyla alındığını belirterek, "Şimdi savaşı durdurma ve acil ateşkes zamanı. ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Putin'in bu anlamsız savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle, Kremlin'in savaş makinesini finanse eden Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uyguluyor" açıklamasında bulundu. Rusya'nın ateşkesi kabul etmemesi halinde yaptırımların devam edebileceğinin sinyalini veren Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir başka savaşı sona erdirmeye yönelik çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla önlem almaya hazırdır. Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

