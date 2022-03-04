Avrupa bitkisel yağ sanayicileri grubu FEDIOL, Ukrayna'nın yaşanan Rus saldırısı nedeniyle ihracat gerçekleştirememesi nedeniyle AB'de ayçiçek yağı açığı oluştuğunu bildirdi.



STOKLAR 4-6 HAFTALIK TALEBİ KARŞILAYABİLİR

AB'deki ayçiçek yağı rafinerileri, ürünlerinin yüzde 35-45'ini Ukrayna'dan temin ediyorlar ve Ukrayna'dan tedarikin durması ile AB'de ayçiçek yağı stoklarının 4-6 haftalık talebi karşılayacak düzeyde olduğunu belirtiliyor.

FEDIOL, Rusya'nın saldırısı öncesinde Ukrayna'nın AB'ye yılda 200 bin ton civarında ayçicek yağı gödermekte olduğunu da hatırlattı.