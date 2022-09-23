Avrupa Birliği (AB) ülkeleri doğalgaz depolarını doldurmaya başladı.
AB Komisyonu, doğal gaz depolarında yüzde 85 doluluk oranına 1 Kasım'da ulaşılmasını hedefliyordu.
17 Eylül'de yüzde 85,58 seviyesine ulaşan doğal gaz depoları doluluk oranı, 21 Eylül itibariyle yüzde 86,67'ye ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, doğal gaz depolarında yüzde 85 doluluk oranına 1 Kasım'da ulaşılmasını hedefliyordu.
Almanya'nın doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 90,53 seviyesine ulaşırken, Fransa'da bu oran yüzde 95,90, İtalya'da yüzde 88,5, Hollanda'da yüzde 87,89 ve İspanya'da yüzde 88,48 seviyesinde.