Danimarka Rus petrol tankerlerini denetleyecek

Financial Times'ın haberine göre, Batılı güçler Kremlin'in petrol fiyat sınırın uygulamasından kaçınabilmeye devam etmesini önlemeye çabalarken, Danimarka yeni AB planları kapsamında kendi sularından geçen Rus petrol tankerlerini denetlemek ve potansiyel olarak engellemekle görevlendirilecek.

Brüksel'deki görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üç kişinin FT'ye verdikleri bilgilere göre Danimarka, devletlerin çevresel tehdit oluşturduğundan korktukları gemileri kontrol etmelerine izin veren yasalar uyarınca, Danimarka boğazlarından batı sigortası olmadan geçen tankerleri hedef alacak.

Rusya'nın Baltık Denizi üzerinden sevk ettiği petrolün tamamı, yani deniz yoluyla yapılan toplam petrol ihracatının yaklaşık %60'ı, uluslararası pazarlara giderken dar Danimarka boğazlarından geçiyor.

Batılı yetkililer, Moskova'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline tepki olarak gelişmiş ülkelerden oluşan G7 grubunun bu tedbiri uygulamaya koymasından 11 ay sonra, geçen ay Rus ham petrol ihracatının "neredeyse hiçbirinin" varil başına 60 dolar sınırının altında satılmadığını itiraf ederken bu öneri geldi.

G7 sınırı, batılı gemi sigortacılarının sadece varili 60 doların altında satılan Rus sevkiyatlarına teminat vermesini gerektiriyor. Ancak Rus ham petrolünü taşıyan ve sayıları giderek artan tankerlerin sahte mali tablolarla ya da batılı olmayan sigortalarla yola çıktıklarından şüpheleniliyor.

Her gün Danimarka boğazlarından geçen Rus petrolünün hacmi yaklaşık 2 milyon varil ham petrole ya da Rus ihracatı için kullanılan yaygın bir gemi olan üç Aframax gemisine eşdeğer.

Deniz trafiğini düzenleyen BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, geminin kıyıya zarar verme konusunda büyük bir tehdit oluşturduğuna dair "açık objektif kanıtlar" olması halinde devletlerin "geminin alıkonulması da dahil olmak üzere işlem başlatmasına" izin veren maddeler içeriyor.

Ancak teklif hakkında bilgi alan yetkililer, teklifin Danimarka deniz kuvvetlerinin tankerleri durdurma ve kontrol etme kapasitesine dayandığını ve bir geminin durmayı reddetmesi halinde Kopenhag'ın ne yapacağı sorusunu gündeme getirdiğini söylüyor.

Eurasia Group'tan Henning Gloystein "Tartışmalar Rusya ve petrol alıcıları için hayatı daha karmaşık hale getirmeye odaklanmış gibi görünüyor. Rus petrolünün ticaretiyle ilgili bürokrasi ve riski çok daha zahmetli hale getirebilirseniz, alıcıların zahmetleri için yeniden daha büyük indirimler talep etmeye başlayacağı beklentisi var" dedi.

Danimarka hükümeti ve AB Komisyonu habere ilişkin yorum yapmayı reddetti.