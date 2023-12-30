ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 500 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 121 adet azaldı.

Perşembe gününü 77,15 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 71,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,77 dolar seviyesinde tamamlamıştı.