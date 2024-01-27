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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet artarak 499'a yükseldi.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2024 09:30

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 499 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 82,43 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 83,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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