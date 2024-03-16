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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 artarak 510'a yükseldi.

Oluşturma Tarihi 16 Mart 2024 10:25

Son Güncelleme Tarihi 16 Mart 2024 10:25

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 6 artarak 510 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.

Perşembe gününü 85,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,35 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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