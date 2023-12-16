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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azalarak 501'e geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2023 09:40

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2023 09:40

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 501 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 119 adet azaldı.

Perşembe gününü 76,61 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 71,79 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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