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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalarak 498'e geriledi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2023 09:07

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 498 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 124 adet azaldı.

Perşembe gününü 79,39 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,89 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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