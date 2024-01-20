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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 azalarak 497'ye geriledi.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2024 11:00

Son Güncelleme Tarihi 20 Ocak 2024 11:00

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 497 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 116 azaldı.

Perşembe gününü 79,10 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,25 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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