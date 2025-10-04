CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Oluşturma Tarihi 04 Ekim 2025 10:07

Son Güncelleme Tarihi 04 Ekim 2025 10:08

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Eylül-3 Ekim haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 422'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.

Perşembe gününü 64,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,48 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Ekim 2025 10:05
Japonya’da otomobil satışları Eylül’de geriledi Japonya'da otomobil satışları Eylül'de geriledi 01 Ekim 2025 09:51
Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi 01 Ekim 2025 09:43
Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:37
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Ekim 2025 09:34
İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde 01 Ekim 2025 09:22
ABD’de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak ABD'de federal hükümet kapandı: Binlerce çalışan zorunlu izne çıkarılacak 01 Ekim 2025 09:18
İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış oranı eylülde arttı 01 Ekim 2025 09:16
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 09:06
ABD’de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı 01 Ekim 2025 08:51
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 30 Eylül 2025 16:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler