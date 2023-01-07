Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Aralık-6 Ocak haftasında önceki haftaya göre 3 adet azalarak 618'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 137 adet arttı.
Perşembe gününü 78,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,52 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 73,69 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 73,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.