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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2024 09:16

Son Güncelleme Tarihi 30 Mart 2024 09:16

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-29 Mart haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 506'ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 86 azaldı.

Perşembe gününü 85,41 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, petrol piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olması sebebiyle cuma işlem görmedi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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