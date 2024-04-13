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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2024 10:41

Son Güncelleme Tarihi 13 Nisan 2024 10:41

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Nisan haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 506'ya geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son bir yılda ise 84 azaldı.

Perşembe gününü 89,74 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 90,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 85,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 85,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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