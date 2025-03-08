CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2025 11:03

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2025 11:03

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ABB'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Şubat-7 Mart'ta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 486'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 18 azaldı.

Öte yandan perşembe gününü 69,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 70,36 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,04 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 66,36 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Rusya’da yeni otomobil satışları düştü Rusya'da yeni otomobil satışları düştü 06 Mart 2025 09:40
Yurt içinde gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi 06 Mart 2025 09:29
Çin ABD ile savaşmaya hazır olduğunu açıkladı Çin ABD ile savaşmaya hazır olduğunu açıkladı 06 Mart 2025 09:08
İş dünyası Trump’ın tarife politikalarından endişe duyuyor İş dünyası Trump'ın tarife politikalarından endişe duyuyor 06 Mart 2025 09:05
Goldman Sachs Almanya için büyüme tahminini yükseltti Goldman Sachs Almanya için büyüme tahminini yükseltti 06 Mart 2025 09:02
Japon döviz diplomatı: Ekonomik verimlilik ve güvenlik arasında denge kurulmalı Japon döviz diplomatı: Ekonomik verimlilik ve güvenlik arasında denge kurulmalı 06 Mart 2025 09:00
Petrol fiyatları yeniden toparlanıyor Petrol fiyatları yeniden toparlanıyor 06 Mart 2025 08:57
Fed üyesi Peril: Bilanço hedefleri daha kısa vadeli portföy süresi gerektirebilir Fed üyesi Peril: Bilanço hedefleri daha kısa vadeli portföy süresi gerektirebilir 06 Mart 2025 08:54
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı 05 Mart 2025 17:08
ECB’nin faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor ECB'nin faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor 05 Mart 2025 14:15
Çin 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor Çin 2025 yılı için yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor 05 Mart 2025 14:07
Trump’ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor 05 Mart 2025 14:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler