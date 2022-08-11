ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 300 bin varil azalışla 464 milyon 600 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5 milyon varil azalışla 220 milyon 300 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 171 bin varil azalışla 6 milyon 171 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 402 bin varil azalışla 2 milyon 110 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 30 Temmuz-5 Ağustos haftasında 96 bin varil artarak 12 milyon 633 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.