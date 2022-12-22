ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak 418 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil azalışla 378 milyon 600 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil arttı ve 226 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 48 bin varil azalışla 5 milyon 819 bin varile düştü, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 44 bin varil artışla 4 milyon 360 bin varile ulaştı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 10-16 Aralık haftasında 6 bin varil artışla 12 milyon 550 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Aralık 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 340 bin varil olması bekleniyor.