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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 09:43

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 09:43

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 445 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 800 bin varil artışla 362 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 230 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 787 bin varil artarak 6 milyon 278 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 734 bin varil artarak 4 milyon 881 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Mart haftasında yaklaşık 9 bin varil artışla 13 milyon 541 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 190 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

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