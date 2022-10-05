AB`nin doğal gaz fiyatına geçici sınır uygulanması isteniyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Hollanda TTF'nin yerine doğal gaza yeni bir gösterge fiyat endeksi oluşturana kadar tüm doğal gaz fiyatlarına geçici bir sınır uygulaması gerektiğini savundu.

"Piyasanın daha iyi çalışmasını sağlayacak yeni bir AB doğal gaz fiyat endeksi geliştirene kadar geçici bir çözüm olarak gaz fiyatına sınır uygulanmalı" diye konuşan Von der Leyen, AB Komisyonu'nun yeni fiyat endeksi üzerinde çalışmaya başladığını da vurguladı.

"AB'NİN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN GAZA FİYAT SINIRI KONUSUNU TARTIŞMAYA HAZIR"

Bu hafta Prag'da bir araya gelecek AB liderlerine bir mektup gönderen Von der Leyen, AB'nin enerji için ortak bir satın alma sistemi kurması gerektiğini de belirtirken, iç pazarda adil rekabet ortamının korunması gerektiğini vurguladı. Von der Leyen, AB'nin güvenilir enerjui tedarikçileri ile müzakerelere hız vereceğini ifade ederken, enerji fiyatları için üzerinde anlaşılmış koridorun ortaya konmasına iptiyaç olduğunu, AB'nin elektrik üretiminde kullanılan gaza fiyat sınırı konusunu tartışmaya hazır olduğunu anlattı.

Von der Leyen ayrıca, AB'nin sürdürülebilir enerji yatırımları için ek ortak fonlama sağlamasına ihtiyaç olduğunu da ifade etti.