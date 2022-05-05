AB'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamaya hazırlanması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Ancak Çin'de hizmetler PMI'nın Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede olması ve JPMorgan'ın küresel petrol talebi tahminini düşürmesi petrol fiyatlarında yukarı hareketi sınırladı.

ICE'de Brent petrolü bu sabah 111,34 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre 55 cent artışla 110,69 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 37 cent artışla 108,17 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.