Almanya Başbakanı Scholz: Gazda tavan fiyat geri tepebilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, "Siyasi olarak belirlenmiş bir fiyat sınırı her zaman üreticilerin gazlarını başka bir yere satma riskini barındırır ve bu durumda biz Avrupalılar daha fazla değil daha az gaz alırız" dedi.

Almanya Başbakanı, Brüksel'deki AB liderlerinin iki günlük zirvesi öncesinde konuştu. Yapılacak zirvede üye ülkeler, enerji fiyatlarını kontrol altında tutmanın ve arz güvenliğini sağlamanın yollarını ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşındaki son durumu görüşecekler.

Scholz, tavan fiyat yerine Japonya ve Güney Kore gibi alıcılarla tedarikler için sıkı rekabetten kaçınmak amacıyla yakın işbirliği yapma fikrini ve benzer düşünen üreticilerle bir araya gelme fikrini destekledi.

"Ukrayna'nın yanında dayanışma içinde bizimle birlikte olan ABD, Kanada veya Norveç gibi ülkelerin Avrupa'da enerjinin satın alınamaz hale gelmemesi konusunda çıkarları olduğuna inanıyorum" dedi.