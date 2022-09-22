Almanya dış ticaret ofisi BAFA tarafından sağlanan verilere göre, Almanya'nın doğal gaz ithalat maliyeti 2022 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 arttı. Bu artış, doğal gaz ithalatının yüzde 25,5 azalmasına rağmen yaşandı.

BAFA'nın açıkladığı verilere göre Ocak-Temmuz döneminde Almanya 64,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

İthal edilen 64,9 milyar metreküp için ödenen bedel 38,3 milyar euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde doğal gaz ithalatına 14,5 milyar euro harcanmıştı.

Ocak-Temmuz döneminde ithal edilen doğal gazda ortalama fiyat yüzde 254,3 artarak 16784,17 euro/TJ oldu.

Sadece Temmuz ayına bakıldığında ise gaz fiyatı geçen yıla göre 5 kattan fazla artarak 5341,58 euro/TJ'den 28811,16 euro/TJ seviyesine yükseldi.