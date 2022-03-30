Almanya'da 'Rusya gazı kesebilir' hazırlığı

Almanya'nın 2021'de gaz ithalatının yüzde 55'ini Rusya'dan yaptığını ve 2022 ilk çeyrekte bu oranın yüzde 40'a indiğini de belirten Habeck, 2024 otasından önce Rusya'dan gaz konusunda tam bağımsızlığı başaramayacaklarını da vurguladı.

Tüketicileri ve şirketleri gaz tüketimlerini azaltmaya çağıran Habeck, gaz akışını yakından izlemekte olduklarını belirterek, "İhtiyati tedbirlerimizi artırmamız gerekli" diye konuştu.

Rusya'nın doğal gaz ödemelerinin Rus Rublesi ile yapılması talebini reddeden ve Rusya'yı doğal gaz kontratlarını çiğnememeye çağıran Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz tedarikinde ortaya çıkması olası acil durumlara karşı "erken uyarı" ilan etti.

RUSYA 3 ROTADAN BİRDEN AVRUPA'YA DOĞAL GAZ POMPALAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Rus doğal gaz devi Gazprom, 3 boru hattı üzerinden birden Avrupa'ya doğal gaz pompalamaya devam ediyor.

Gascade'nin verilerine göre, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Almanya'ya doğru gaz akışı bu sabah yeniden başladı ve Mallnow pompa noktasında Almanya'ya geçen gaz miktarı 15 Mart'tan bu yana ilk kez 101 bin 453 kWh seviyesini gördü.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden bu sabah Avrupa'ya 73,4 milyon kWh gaz pompalayan Gazprom, Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatını da devam ettiriyor. Velke Kapusany noktasında Slovak'ya 882 bin 416 MWh gaz akışı gerçekleşti.