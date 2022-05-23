Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Afrika ziyaretinin ilk durağa Senegal'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Senegal ile birlikte doğal gaz ve yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek istediğini söyledi.

Senegal, milyarlarca metreküplük doğal gaz rezervleri ile dikkat çekiyor ve bölgenin büyük bir gaz üreticisi haline gelmesi bekleniyor.

Doğal gazda Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isteyen Almanya'da Başbakan Scholz, Senegal'da 3 gün boyunca temaslarda bulunacak.

Scholz, Almanya'nın Senegal'in yenilenebilir enerji projeleri de ilgilendiğini belirtti ancak detay vermedi.