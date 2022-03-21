Almanya, Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını azaltmak için Katar ile görüşüyor. Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck pazar günü Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ile görüştü.

Almanya Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada, Katar ile uzun vadeli sözleşme için müzakerelerin başladığını belirtti.

Katar da yaptığı açıklamada, Almanya ile yıllardan bu yana müzakereler yapıldığını ancak şu ana kadar somut bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

Almanya'nın hali hazırda LNG terminali bulunmuyor ve bu nedenle doğrudan LNG alımı gerçekleştirmiyor. Hükümet yakın zamanda 2 terminalin inşasına başlamayı planlıyor.