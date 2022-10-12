Almanya ve Hollanda, Avrupa Birliği'nde enerji fiyatlarını aşağı getirecek ve elektrik üretiminde kullanılan gaz fiyatına sınır getirilmesi olasılığını masada tutmaya devam eden bir plan hazırladılar.

AB enerji bakanlarının bugün Prag'da yapacakları toplantı öncesi hazırlanan 10 maddelik planı üye ülkelerin piyasalarda birbirlerinin üzerlerine fiyat vermelerinin önüne geçmek için ortaklaşa gaz alımına odaklanıyor.

Plan'da üye ülkelere elektrik ve doğal gaz fiyatlarına uygulanacak sübvansiyonların dikkatli şekilde düşşünülmesi, yük paylaşımı içermesi gerektiği de vurgulanıyor.