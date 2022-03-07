Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 avronun üzerine çıktı.

Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.

Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30'dan fazla arttığına işaret ediyor.

KOMŞU ÜLKELERDE DAHA UCUZ

Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın, akaryakıt fiyatlarının yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel petrol fiyatlarının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, Almanya'da sürücülerin depolarını her doldurduklarında rekor benzin ve motorin fiyatlarıyla karşı karşıya kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Petrol istasyonlarında fiyatlarda gevşeme belirtisi yok." ifadesine yer verildi.

Enerjide Rusya'ya olan bağımlılığının akaryakıt fiyatları üzerinde "olumsuz" etkisi olduğuna değinilen açıklamada, Almanya'nın 2021'de ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 34'ünün Rusya'dan yapıldığı ve Polonya, Avusturya, Çekya, Lüksemburg gibi bazı diğer komşu ülkelerde, akaryakıt fiyatlarının Almanya'ya göre daha ucuz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Polonya, akaryakıt ürünlerinde KDV oranını geçici olarak yüzde 23'ten yüzde 8'e indirdi. Düzenleme, doğudaki komşu ülkede benzin ve dizelin litre başına 15 sente kadar daha ucuz olmasını sağladı." ifadelerine yer verildi.