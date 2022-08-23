Almanya'da Rus doğal gazı yerine alternatif tedarikçilere yönelmenin enerji şirketlerine getirdiği yükün paylaşılması amacıyla tüketicilere uygulanacak vergide kış aylarında yeniden ayarlama yapılması bekleniyor.

"VERGİYİ KIŞ AYLARINDA YENİDEN AYARLAYACAĞIZ"

1 Ekim 2022 ile Mart 2024 arasında uygulanması kararlaştırılan verginin kilowatt saat başına 2,419 euro üzerinden hesaplandığını belirten Alman gaz piyasası operatörü THE'nin Genel Müdürü Torsten Frank, "Dinamik gelişmeler nedeniyle, bu vergiyi kış aylarında yeniden ayarlamak zorunda kalacağımızı öngörüyorum" dedi.

Frank, "Eğer durum yatışır ise vergi aşağı çekilebilir, ancak Gazprom arzı daha da kısmaya devam eder ise vergi yukarı da gidebilir" dedi.