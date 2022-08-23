Almanya`nın doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 80`in üzerine çıktı

Bu tesislerde doluluk oranının 1 Kasım'da ise en az yüzde 95 olması gerekiyor. 1 Eylül'de gerekli olan yüzde 75'lik doluluk seviyesine iki hafta önce ulaşılmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sonra yapılan yeni düzenleme, Alman doğal gaz depolama tesislerinin 1 Ekim'e kadar en az yüzde 85 oranında dolu olmasını şart koşuyor.

"Gas Infrastucture Europe" ve Almanya Gaz Depolama Girişimi (INES) verilerine göre, 21 Ağustos Pazar sabahı itibarıyla ülkede gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 80,14'e ulaştı.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom, 19 Ağustos'ta Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren 3 günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağını bildirmişti.

ENERJİ'DE ACİL DURUM PLANI

Almanya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için üç aşamalı acil durum planının ikinci aşamasını uyguluyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan ve Rusya'ya gazda en fazla bağımlı Almanya'da hükümet, kıtadaki "gaz krizinin" ortasında ülkenin 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesini 23 Haziran'da etkinleştirmişti.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor.

Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesi etkinleştirilirken, bir sonraki seviyenin etkinleştirilmesi halinde doğal gaz dağıtımında devlet kontrolü öngörülüyor.

INES verilerine göre, Almanya'da 25 şirket tarafından işletilen 47 yer altı gaz depolama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin toplam kapasitesi yaklaşık 23 milyar metreküp.