Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) , Almanya kimya sektörünün toplam üretiminin bu yıl yüzde 5,5 düşmesini beklediğini duyururken, ilaç üretimi dışarıda bırakıldığında kimyasal üretiminin yüzde 8,5 azalacağını tahmin etti.

Cari zorlukların kimya ve ilaç şirketlerini üretimi frenlemeye yönelttiğini belirten VCI, ikinci çeyrekte üretimin bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4 düştüğüne işaret etti.

VCI açıklamasında, "Yüksek enerji ve ham madde maliyetlerini müşterilere yansıtmak üretim tesisleri için giderek daha zor oluyor. Kış aylarında gazda karne uygulanmasına ihtiyaç olup olmayacağı da belirsizliği artırıyor" dedi.

İkinci çeyrekte kapasite kullanımının yüzde 81,4 ile normalin altına indiğine işaret eden VCI, bu dönemde fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 ve bir önceki aya göre yüzde 8 arttığını da belirtti.