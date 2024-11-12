SON DAKİKA: Altın alıp satacaklar dikkat! Trump'ın hamlesi her şeyi değiştirebilir

Son dakika haberleri: Altın fiyatları, salı gününe değer kaybederek başladı. Ons altında görülen değer kaybı yurt içi piyasalarda gram altına da yansıdı. Altın alıp satmak isteyenler sarı metaldeki hareketlilikleri yakında takip ederken küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine kilitlendi. Piyasalar ABD enflasyon verisi FED tarafından gelecek mesajları takip etmek için büyük işlemlerden uzak duruyor. Böylelikle altın piyasalarında sakin bir seyir hâkim oldu. İşte altın piyasalarını bekleyen gelişmeler…

SEÇİM SONUÇLARI ALTINI BASKI ALTINA ALDI

ABD başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuçları para ve emtia piyasaları yakından takip etti. Seçimlerin sonucunda başkanlık yarışını Donald Trump'ın kazanması kripto para piyasaları ile beraber altın piyasalarını da etkiledi. Trump'ın 47. Başkan olacağının açıklanmasının ardından ABD hazine tahvil getirileri hızlı bir yükseliş kaydetti. ABD getirileri ve doların değerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskı altına aldı. ABD basınında çıkan haberler sonrası ons altın 2 bin 700 doları altına kadar geriledi.

FED MESAJLARI ETKİLİ OLACAK

ABD Merkez Bankası FED son toplantısında piyasaların beklentisini karşılayarak politika faizlerinde 25 baz puanlık düşüş gerçekleştirdi. FED Başkanı Jerome Powell başkanlık seçim sonuçlarının ülkenin para politikalarında değişikliğe neden olmayacağı sinyalini verdi. 18 Aralık tarihinde yapılacak FED toplantısında alınacak karar merakla bekleniyor.

TRUMP'IN HAMLELERİ TAKİP EDİLECEK

Altın fiyatları Salı gününe ons başına 2 bin 620 dolar civarındaki seyrine devam ederek başladı. Bir önceki seansta yüzde 2'den fazla düşen ons altın bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Güvenli liman alımlarının azalmasıyla altın fiyatları baskı altına girdi. Analistler Trump'ın enflasyonu artıracak politikaları desteklemesinden endişe ederken Federal Rezerv'in önümüzdeki yıl gevşeme döngüsünü erteleyebileceği beklentileri de dillendirilmeye başlandı.

ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Öte yandan FED faiz kararlarını etkileyecek ABD enflasyon verileri gelecek dönem önemli ipuçları verecek. Eylül ayında ülkede enflasyon oranı eylül ayında beklentileri aşarak yüzde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 oldu. Bu ay için piyasaların beklentisi yüzde 2,4 olarak açıklandı. CME FedWatch Aracına göre, aralık ayında faizlerin 25 baz puan indirilme ihtimali yüzde 70 olarak görülüyor.