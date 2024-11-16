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Altın, borsa ve emeklilik fonları! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Borsa ve altın piyasaları hafta geçtiğimiz hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Döviz kurlarında ise yatay bir seyir hakim oldu. İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı...

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2024 09:20

Altın piyasaları küresel gelişmelere bağlı olarak düşüşe geçerken döviz kurları yatay seyretti. Bors İstanbul BIST 100 endeksi, yukarı yönlü bir seyir izledi. Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu.

HAFTANIN KAZANDIRANI BORSA OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,23, dolar/TL ise yüzde 0,14 artarken, altının gram fiyatı yüzde 4,40, avro/TL yüzde 1,71 geriledi. BIST 100 endeksi, en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,23 üzerinde 9.389,62 puandan tamamladı.

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,40 azalışla 2 bin 844 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 düşüşle 19 bin 305 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 983 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,39 düşerek 4 bin 764 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 değer kazanarak 34,4170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 1,71 azalışla 36,3250 liraya düştü.

FONLAR BU HAFTADA DEĞER KAZANDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56 ve emeklilik fonları yüzde 2,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,77 ile "hisse senedi" fonlar oldu.

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