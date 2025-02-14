Altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı

ABD Başkanı Trump'ın politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatında sert yükselişlere, Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceğine ilişkin öngörüler ile tarife restleşmelerinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler de Brent petrol üzerindeki satış baskısına neden olurken, altın/Brent petrol rasyosu riskli bölge olarak kabul edilen yüzde 30 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ve koymayı planladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ekonomiye yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum son dönemde altının ons fiyatında sert yükselişlere neden oldu.

Çin'in ABD'ye gümrük vergisi uygulayacağını duyurması ve ABD'nin AB'ye de tarife uygulayacağına yönelik endişeler altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Küresel çapta ekonomilerin doların hakimiyetinden kurtulma amaçlı uygulamayı planladığı politikalar da altına talebi artırdı.

Altının onsu böylece 11 Şubat'ta 2 bin 942,7 dolarla tarihi zirveyi görürken yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin yanında ABD'nin yürürlüğe koyduğu ve koymayı planladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyümeyi, dolayısıyla enerji talebini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler de Brent petrol üzerindeki satış baskısını artırdı.

Donald Trump'ın enerji tarafında da tarife uygulayacağına yönelik öngörüler ise yatırımcıların petrol piyasasından çekilmesine neden oldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "güçlü dolar" politikalarından da olumsuz etkilendi.

Brent petrolde yıl sonuna göre ılımlı bir artış görülmesine karşın aylık bazda kayıplar yüzde 2'ye yaklaştı.

Bu gelişmelerle, altın/petrol rasyosu 39 seviyelerine kadar çıktı. Analistler, rasyonun 30 seviyesinin üzerine çıkmasının risk olarak görülebileceğini belirtti.

Altın/Brent petrol rasyosu, 2020 yılında Kovid-19 salgını başladıktan sonra 87 seviyesine kadar çıkmıştı.

Altın ile Brent petrol arasındaki ilişkiyi anlatan altın/Brent petrol rasyosu, bir ons altın ile kaç varil ham petrol satın alınabileceğini gösteriyor.

Söz konusu rasyo genelde küresel ekonomiye ilişkin endişelerin öne çıktığı, güvenli liman varlıklara talebin arttığı zaman yükseliyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI EKONOMİLERDE TOPARLANMANIN GECİKECEĞİNE YÖNELİK ENDİŞELERİ ARTIRDI

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Trump'ın başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar ve uyguladığı politikaların ekonomilerde toparlanmanın gecikeceğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

İlave vergilerle ticaret savaşlarına başlanmış olmasının, küresel düzeyde ekonomiler üzerinde yeni risk fiyatlamalarını beraberinde getirdiğini ifade eden Ergezen, doğal olarak yatırımcıların da daha güvenli limanlara yöneldiğini aktardı.

Ergezen, güvenli liman denildiği zaman da ons altının ön plana çıktığını dile getirerek, Donald Trump'ın uyguladığı ve uygulayacağını söylediği politikaların ekonomilerdeki toparlanmayı ve faiz indirimlerini daha da geciktirebileceğini, faiz indirimlerinin miktarını azaltabileceğini veya öteleyebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ekonomilerin daha geç toparlanacağına yönelik endişeleri körüklediğini, yani ekonomik aktivitenin daha yavaş gerçekleşeceği ihtimalinin arttığını söyleyen Ergezen, bu durumun da endüstriyel alanda kullanılan ürünlerin fiyatını olumsuz etkilediğini vurguladı.

"ALTIN/BRENT PETROL RASYOSU YILIN İLK YARISINDA GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEK GİBİ DURUYOR"

Brent petrolün de bunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Ergezen, "Trump'tan kaynaklanan belirsizliğin güvenli limanlara yönelmeyi etkilemesi dolar endeksinde de yükselişe yol açıyor. Altın/Brent petrol rasyosu da bundan dolayı yukarı yönlü bir seyir izliyor." dedi.

Ergezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın/Brent petrol rasyosunda tahmini bir seviye vermek oldukça zor çünkü Trump çok ani kararlar alıyor çok hızlı hareket ediyor. Bu da dalgalanmaları ve panik havasını artırıyor. Altın/Brent petrol rasyonunun 40 seviyelerinin üstünü görme ihtimali var. Petrol tarafındaki zayıflık devam ediyor ve altın/petrol rasyosunda yukarı yönlü seyir olabileceğini gösteriyor. Burada Trump'ın yapacağı açıklamalar etkili olacak. Trump, 2024 sonunda ve 2025 başında piyasaların oldukça hareketli olmasına yol açtı. Bu durum bütün sene boyunca devam edebilir. Altın/Brent petrol rasyosu yılın ilk yarısında güçlü kalmaya devam edecek gibi duruyor."