Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin enflasyon kontrol altına alınana kadar daha sıkı para politikasından vazgeçmeyeceklerine dair son şahin yorumlarını değerlendirmeleriyle yatay seyretti.

Spot piyasada altının onsu yeni işlem gününde 1.793 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise piyasalarda 1074 TL'den alıcı buluyor.

Yatırımcılar geçen hafta ABD enflasyon verilerinin beklenenden daha yumuşak olmasını ilk etapta olumlu karşılasa da, Fed yetkilileri faizlerin daha uzun süre yükseleceğini vurguladı.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarından gelen bir parasal sıkılaştırma dalgası ve şahin görünümler değerli metale olan güvenin daha da zedelenmesine neden oldu.

Altın geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı öncesi beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası yatırımcıların Fed'in daha az şahin bir politika izleyebileceğini değerlendirmesiyle atağa kalkmış ve Eylül ayında gördüğü en düşük seviyeye göre yüzde 12 değer kazanmıştı.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell beklentilerle uyumlu 50 baz puanlık artışın ardından yaptığı açıklamalarda faizlerin artmaya devam edeceğini ve uzun süre yüksek kalacağını vurgulayarak faizlerle negatif korelasyona sahip değerli metalin kazançlarını büyük ölçüde geri vermesine neden olmuştu.