Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.
Anlaşmaya varıldı! İtalya'ya doğal gaz sevkiyatı yeniden başladı
Birçok Avrupa ülkesine doğal gaz sevkiyatını kestiği gibi İtalya`ya da sevkiyatı kesen Rus enerji şirketi Gazprom, Avusturya üzerinden İtalya`ya doğal gaz sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu.
İTALYA'YA YÖNELİK SEVKİYAT TEKRAR BAŞLADI
Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.
Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.
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