Anlaşmaya varıldı! İtalya`ya doğal gaz sevkiyatı yeniden başladı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avusturya üzerinden İtalya'ya sevkiyatın yeniden başlaması için taraflar arasında çözüme ulaşıldığı belirtildi.

İTALYA'YA YÖNELİK SEVKİYAT TEKRAR BAŞLADI

Açıklamada, Avusturya'daki operatörün Gazprom sevkiyatları için onay verdiği ve bu sayede İtalya'ya yönelik sevkiyatın tekrar başladığı kaydedildi.

Gazprom'un İtalya'ya sevkiyatı 1 Ekim'de yaptırımlar nedeniyle Avusturya'da ortaya çıkan yeni mevzuatlarla ilgili sorunlardan ötürü durmuştu.

